شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ظهور جديد لأصغر أولاد الرئيس الراحل صالح (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد ظهور جديد لأصغر أولاد الرئيس الراحل صالح

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورة لأصغر أولاد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في عرس مواطن يمني. وظهر صخر علي عبدالله صالح، الى جانب عريس يمني بدولة الإمارات العربية المتحدة. Advertisements ويعد صخر أصغر أولاد الرئيس الراحل صالح، الذي اغتالته مليشيا الحوثي في منزله بالعاصمة صنعاء في مطلع ديسمبر 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ظهور جديد لأصغر أولاد الرئيس الراحل صالح (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.