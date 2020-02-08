شكرا لبحثكم عن خبر إنفجارات عنيفة تهز الحديدة أعقبها اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمدينة الحديدة أن انفجار عنيف هز أرجاء المدينة قبل قليل في الدقائق الاولى من صباح اليوم السبت أعقبه انفجارات أخرى واشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وأضافت المصادر لـ "المشهد اليمني" ان "الحوثيين استهدفوا مواقع المقاومة الوطنية حراس الجمهورية من مدرسة 7 يوليو ومن منازل المواطنين المجاورة لها في مديرية الحالي وهو ماجعل المقاومة الوطنية ترد بقذائف المدفعية على أماكن تواجد العدو ".

وأضافت المصادر أن تحصن الحوثيين بالمدارس ومنازل المواطنين يأتي في إطار سياسية الحوثيين التدميرية والتي تحاول تجهيل الشعب اليمني وافقاره في إطار السياسية الأمامية المتخلفة التي ترى في فقر واذلال الشعب اليمني بيئة خصبة لتوسعها .

وأكدت المصادر أن الحوثيين نشروا القناصين التابعين لهم في بعض أسطح المباني في حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية وقرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي .

وتسببت المليشيا في إحتراق منزل مواطن غرب مدينة الدريهمي نتيجة لرد المقاومة الوطنية بالرشاشات والقذائف على أماكن تواجد الحوثيين .

هذا ودعت المقاومة الوطنية في وقت سابق إلى عدم السماح للمليشيا في التحصن في المباني التابعة لهم حتى لاتتعرص للضرر .

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