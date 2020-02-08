الحوثيون يفرضون ألف ريال على طلاب المدارس ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ بالحوبان ﺑﺘﻌﺰ 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 تعز - الخليج 365 بدأت مليشيا الحوثي في إجبار طلاب المدارس ﺑﺘﻌﺰ على دفع ألف ريال تحت مسمى دعم المجهود الحربي.

Advertisements وحسب ﻣﺼﺎﺩﺭ محلية، ﺑﺎﻟﺤﻮﺑﺎﻥ فقد ألزمت مليشيا الحوثي طلاب المدارس الخاصة بالمحافظة بالتبرع بمبلغ مالي قدره ألف ريال لصالح المجهود الحربي لها. وتواصل مليشيا الحوثي فرض إتاوات وتبرعات إجبارية على كافة الفئات لدعم نشاطها العسكري وزيادة رواتب ومكافآت قياداتها.

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