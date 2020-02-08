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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواطنون بتعز ل"اليمن العربي": الإخوان لا يمكنهم معرفة العطاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الخليج 365 - علي كامل:
تساءل مواطنون في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن ما قدمه الإخوان للمحافظة.
وبحسب السكان الذين تحدثوا مع مراسل "الخليج 365"، بالرغم أن حزب الإصلاح يسيطر على مدينة تعز ومواردها لكنه لم يقدم للمدينة أي خدمة حتى حفريات الشوارع لم يصلحها.
وتقول مواطن آخر فضل عدم الكشف عن اسمه" طبعاً لابد أن يعرف المواطن أن حزب الإصلاح تعود على كلمة (هات فرقك) ولايوجد في قاموسه كلمة (خذ) فكيف سيعطي الشعب؟ ".
ومضى مواطن ثالث قائلا متحدثا عن الاخوان" طول حياتهم يجمعون ولايعطون ثم فجأة يمسكون السلطة والمواطن يطالب منهم الخدمات وهذا الشيء لم يستوعبه الحزب فمن عاش في التسول لايمكنه معرفة العطاء".
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