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واشنطن ترصد 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول قياديين في قاعدة اليمن 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

واشنطن ترصد 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول قياديين في قاعدة اليمن 

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الإدارة الأمريكية رصد مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على الإرهابيين سعد بن عاطف العولقي وخالد سعيد باطرفي.

 

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برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر السبت، صورة للإرهابي سعد بن عاطف العولقي، معلقا عليها: "تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على العولقي".

 

وفي تغريدة أخرى نشر البرنامج صورة الإرهابي خالد سعيد باطرفي، عارضا مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوعه في يد القوات الأمريكية باليمن.

 

وأضاف قائلا: "باطرفي عضو بارز في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية".

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