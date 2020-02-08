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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تصفي أحد قادتها الأمنيين في محافظة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الخليج 365 ـ إب
قالت مصادر محلية إن أحد عناصر جهاز مخابرات "الأمن الوقائي" التابع لجماعة الحوثيين قتل برصاص مسلحين يتبعون الجماعة في محافظة إب (وسط البلاد).
وذكرت المصادر أن القتيل يدعى عبدالرحمن محمد السعيدي، اعترضه طقم حوثي في سوق الجبري جنوب مدينة إب، مطالبين إياه بنزع لباس خاص بالقوات الخاصة "الجاكت الميري" الذي يرتديه وتسليم سلاحه.
ووفق المصادر فإنه وبعد استجابته لمطالبهم وعرض بطاقته عليهم، لحقه أحد المسلحين واعتدى عليه بالضرب ومن ثم أطلق عليه الرصاص، ومنعوا الحاضرين من إسعافه ليفارق الحياة بعد ذلك.
يشار إلى أن محافظة إب تشهد خلافات عدة بين أجنحة وفصائل حوثية بشكل متكرر تتم خلالها تصفيات تتكتم عليها الجماعة وتحاول إحتواءها
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