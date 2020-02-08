شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ناظم بن قبلان" يكشف لــ "الخليج 365" عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

الشحات غريب

كشف نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، "ناظم بن قبلان" عن مستقبل قضية الجنوب.

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وقال في حواره لــ "الخليج 365"، قضية الجنوب هي قضية شعب وأرض وهوية وهي منتصرة بإذن الله شاء من شاء وأبى من أبى لأنها قضيةعادلة بامتياز ولايختلف عليها أثنان، أما عن المشهد فكل الارهاصات تصب بصالح الجنوب وشعبه.

وعن مصير اتفاق الرياض، قال إن اتفاق الرياض يختلف عن كل الاتفاقيات السابقة باعتبارنا طرفا فيه.