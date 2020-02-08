قيادي بالانتقالي يكشف كيف دمر حزب الاصلاح الجنوب؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، "ناظم بن قبلان" كيف دمر حزب الاصلاح الجنوب؟.. وكيف خان حزب الاصلاح التحالف.



وقال في حواره لــ "الخليج 365": أولا التسمية حق أريد به باطل فهو ليس حزب الاصلاح هو حزب "الإخوان"، وهي منظمة عالمية صناعها عفاش في الجنوب لابقائه تحت رحمته، واستطاع هذا الحزب منذ نشأته على نشر الأفكار الخاطئة والمظللة والتستر باسم الدين من خلال علمائه والذين نعتبرهم علماء سلطة، وكان هذا الحزب يعمل علئ نشر الارهاب وزرع الرعب في كل ربوع الجنوب، أما عن خيانته للتحالف فنحن الجنوبيون قد نبهنا التحالف من مكر وخداع وخيانة هذا الحزب وأنه لايمكن الوثوق به لأننا عرفناه منذ نشأته، انظروا كيف هذا الحزب أصبح يستنزف التحالف المال والعتاد وبعدها لم يستطيعوا قياداته يحرروا غرف نومهم بل أصبحوا يتكلموا ضد التحالف من علئ قنواتهم والقنوات المعادية للتحالف، وكيف سلموا الأسلحة والمعسكرات والمدرعات للحوثيين على طبق من ذهب، وكيف يغدروا بالجنوبيين والتفجيرات الارهابية التي تستهدفهم من قبل هذا الحزب في الساحل الغربي وغيرها من المواقع وآخرتها ماحصل للجنوبيين في مآرب والذي راح ضحيته من شباب الجنوب والذين يتجاوز عددهم على 120بين شهيد وجريح.

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