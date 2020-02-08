"الخليج 365" يرصد 19 غارة للتحالف على مواقع الحوثيين بأربع محافظات 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 نفذت مقاتلات التحالف العربي، خلال الـ24ـساعة الماضية، أكثر من 19 غارة جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي عدة محافظات يمنية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن الغارات توزعت على النحو التالي 5 غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء. Advertisements و8 غارات على مناطق متفرقة بمديريات العقبة والمتون والمصلوب والغيل بمحافظة الجوف. 3 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة. 3 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.

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