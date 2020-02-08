قيادي بالانتقالي يكشف  أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاقية الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، "ناظم بن قبلان" عن سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاقية الرياض.



وقال بن قبلان في حوار لــ "الخليج 365"، السبب في ذلك معروف فمن كان يصرح عبر قنواته الخاصة والعامة في بداية الاتفاق ويقول أنه لاهناك اتفاق مع الانتقالي وبعدها يصنف الانتقالي إلى أنه متمرد وبعدها يقول على أن هنالك اتفاق بس غير مباشر، وأقصد بذلك الحكومة اليمنية، وكذلك هنالك أسباب كثيرة في تلكؤها وتباطؤها عن تنفيذ ذلك الاتفاق من هذه الأسباب أيضا إطالة أمد الحرب لأن فيه مكاسب سياسية ومالية لهم من المكاسب السياسية التي يحصلوا عليه عندما يأخرون تنفيذ الاتفاق الظهور السياسي بين ساسة العالم وتوظيف أقاربهم وذويهم في أعلى مفاصل الدولة وفي التمثيل الخارجي لها.، أما علئ مستوى المكسب المادي لتلكؤهم عن تنفيذ الاتفاق نحن نعرف أن من هؤلاء الوزراء من كان لايقدر عن استئجار منزل له في أي دولة والآن أصبحوا يملكون الفلل وماطاب ولذا في بعض البلدان ويتحركون بأفخم وأحدث السيارات.

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