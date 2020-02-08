اللواء الهاشمي: الاختلاف بين المؤتمر والإصلاح يدفع ثمنه الشعب ويستفيد منه الحوثي وإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 صعدة - الخليج 365 قال اللواء رداد الهاشمي، قائد محور كتاف بمحافظة صعدة، إن «الاختلاف بين المؤتمر والإصلاح على السلطة يدفع ثمنه الشعب ويموت بسببه الآلاف ويستفيد منه الحوثي وايران".

وأضاف في تصريحات رصدها "الخليج 365" "لابد من وقفه صادقة وتشكيل حكومة وطنية وتنازل جميع الأطراف عن مصالحها الخاصة لأجل المصلحة العامة والكف عن استنزاف الشعب والتحالف". Advertisements وبين أن "الوطنية ليست تكرار الأخطاء وإنما معالجتها والاستفادة من الدروس". وأضاف "وليس هناك أحد مستفيد من الصراع الحزب والمستفيد العدو فهو يرتب أوراقه على الأخطاء التي نرتكبها»

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