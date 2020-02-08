- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقم حوثي يدهس اثنين من المواطنين أمام الاستاد الرياضي بمدينة ذمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الخليج 365 ـ ذمار
أصيب مواطنان، أمس الجمعة 7 فبراير /شباط 2020م، بعد دهسهما من قبل طقم عسكري حوثي أثناء ما كان ماراً بسرعة جنونية في مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن طقما عسكريا تابعا للمليشيات الحوثية قام بدهس مواطنين كانا على متن دراجة نارية، مقابل بوابة الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية)، أحدهما حالته حرجة.
وتابعت المصادر، أن الطقم الحوثي قام بدهس المواطنين، قبل صلاة الجمعة، بسبب سرعته الجنونية التي كان يسير بها في الشارع الرئيسي. وبحسب المصادر، فإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ذمار العام لتلقي العلاج.
ولفتت المصادر إلى أن ضحايا حوادث السرعة ارتفعت وتيرتها في محافظة ذمار، أغلبها ضحايا من حوادث سير للمليشيات الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر طقم حوثي يدهس اثنين من المواطنين أمام الاستاد الرياضي بمدينة ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.