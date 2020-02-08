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عدن - ياسمين التهامي - فوائد صحية مذهلة للزنجبيل من أبرزها حرق الدهون

يعرف الزنجبيل بتأثيره المحفز على إنتاج الصفراء؛ للمساعدة على هضم الأطعمة، لأنه يستخدم رائع لاضطرابات الهضم لما له من فوائد صحية مذهلة. ويساعد الزنجبيل على توليف المواد الكربوهيدراتية والدهون بشكل، كما أن له تأثير قوي على تراكم الدهون في الجسم. جديد اب برس : Advertisements ويتميز الزنجبيل بأن له تأثير على حرق الدهون بشكل مثير للاهتمام بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، كما يُنصح باستهلاك مشروب الزنجبيل قليل السكر أو بدون سكر، قبل تناول الوجبة؛ لتسهيل الهضم من جهة، ومن جهة أخرى لامتصاص الدهون.

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