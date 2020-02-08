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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد سقوط قائد جبهتها العام...انهيار كامل وغير مسبوق للحوثيين في أهم جبهة بمارب

أفادت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تشهد انهيار غير مسبوق بعد مصرع قائد جبهتها العام المكنى أبو العباس وإلى جانبه قيادات أخرى وعشرات العناصر الحوثية.

تواصل القوات الحكومية التمشيط والتوغل في مناطق تقع بين محافظتي مارب والجوف شمال شرقي البلاد.

جديد اب برس :

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وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا على تمركز ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية مجزر.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديد في جبهة الجرشب مجزر, بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة.

وذكرت المصادر أن مواقع الحمراء والمقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات وتباب عدة أخرى تم السيطرة عليها وتأمينها والتوغل صوب بقية مناطق المديرية.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية استعادة عقب التحرير فيما كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وبحسب المصادر تزامن ذلك مع غارات جوية للتحالف العربي طالت تعزيزات وتحركات ميلشيا الحوثي المتمردة في المنطقة, تمكنت خلالها من تدمير آليات وأطقم محملة بالمقاتلين.