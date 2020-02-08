شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت تصويرها أثناء ممارسة الجنس فقتلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل مصري على قتل فتاة جمعته بها علاقة محرمة، وذلك بعد رفضها تصويرها في أوضاع مخلة. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا، يفيد العثور على جثة فتاة ملقاة بمنطقة صحراوية ولا تحمل أي أوراق شخصية. جديد اب برس : Advertisements وكشفت التحريات أن الجثة تعود لفتاة متعددة العلاقات مع الرجال، ونجحت الشرطة في الإطاحة بالمتهم، والذي أقر بفعلته، موضحا أن المجني عليها ضربته عندما حاول تصويرها، ما أثار حفيظته ودفعه لقتلها خنقًا.

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