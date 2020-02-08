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عدن - ياسمين التهامي - في خطوة جريئة...ناشطة سياسية بارزة تعتذر للرئيس علي عبدالله صالح على خروجها ضد نظامه في ثورة الشباب والمطالبة باسقاطه... "الاسم + صورة"

قدمت الناشطة تيسير الحمادي، اعتذارها للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وذلك بسبب خروجها ضد نظام حكمه في 2011. وقالت في تغريدة على تويتر رصدها"وطن الغد" ‏مجددا .. أعتذر وذكرى النكبة تقترب على خروجي ضد الشهيد الراحل علي عبدالله صالح". جديد اب برس : Advertisements وأضافت: "فالشجاعة اعترافك بالخطأ من ممارسته وفي قلبك خوف من اتهامك بالتلون.. ليس تلونا اكتشافك قدر الكارثة التي تسببت وكنت أحد الذين هتفوا بالخراب". وختمت بقولها: "التلون هو رؤيتك كل الذي يحدث وتنقصك شجاعة الاعتراف".

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