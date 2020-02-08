شكرا لقرائتكم خبر عن في قرار تاريخي ...دولة عربية تقرر إخصاء المغتصبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في قرار تاريخي ...دولة عربية تقرر إخصاء المغتصبين

تزامنًا مع انتشار حالات الاغتصاب في المغرب، قررت الحكومة المغربية وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.

ويأتي ذلك باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات.

جديد اب برس :

Advertisements

ويسير المغرب بهذا القانون الجديد على نهج بلدان أخرى، اختارت الإخصاء لوضع حد للمغتصبين، منها مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية.