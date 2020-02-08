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صنعاء - ياسمين الخيامي - العرادة وكل شيوخ مأرب يتلقون اسعد خبر ..اخيرا قضي الامر ووقع هذا الحادث الخطير الذي غير المعادلة الحربية وجعل اقتحام الحوثي لمدينة مأرب امر مستحيل

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