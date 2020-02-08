شكرا لبحثكم عن خبر خبير في مجال الاتصالات: المليشيا الحوثية حصلت مبالغ خيالية من إيرادات الاتصالات خلال خمس سنوات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خبير في مجال الاتصالات والانترنت، عن حجم الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي من شركات الاتصالات اليمنية التي تخضع لسيطرتهم خلال خمس سنوات الماضية.
وقال الخبير في مجال الاتصالات المهندس محمد المحيميد، ان المليشيات الانقلابية جمعت من ثلاث شركات اتصالات يمنية وهي (يمن موبايل وسبأفون وإم تي إن) أكثر من 305 مليار و316 مليون ريال يمني خلال خمس سنوات تحت بند (الضرائب والزكاة).
وأكد المحيميد في ندوة نظمها مركز العاصمة الإعلامي بمأرب، على ضرورة سحب قطاع الاتصالات من سيطرة الحوثيين لما في ذلك من تعزيز لسلطة الحكومة الشرعية سياسيا واقتصادياً وأمنياً، وسحب القائمين على المؤسسات في صنعاء ومخاطبة الجهات الدولية من خلال تعيين قيادات في مؤسسات الاتصالات الحكومية يدينون بالولاء للشرعية.
كما لفت الى جملة من التوصيات تتضمن تفعيل الكادر البشري التابع لوزارة الاتصالات ومؤسساتها وفروعها خصوصا في المناطق المحررة والربط عبر المسارات البديلة، والسماح بنقل شركات الاتصالات إلى المناطق المحررة .
وتسيطر مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 21/سبتمبر/2014.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير في مجال الاتصالات: المليشيا الحوثية حصلت مبالغ خيالية من إيرادات الاتصالات خلال خمس سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.