شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. المليشيا تدفن العشرات من قتلاها خلال الـ48 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شيعت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، جثامين العشرات من قتلاها بينهم قيادات ميدانية، خلال الأيام الماضية، الذين تساقطوا في جبهات القتال التي تشهد معارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية والقوات المشتركة في مناطق عدة.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادر أنها رصدت تشييع المليشيات لجثامين العشرات من قتلاها بشكل يومي، إذ لا يمر يوم واحد إلا وتشيع فيه المليشيات عدداً من قتلاها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ما يكشف جلياً عن الخسائر التي تكبدتها المليشيات.

وبينت المصادر، أن المليشيات شيعت جثامين 48 قتيلاً من عناصرها خلال الـ 48 ساعة الماضية في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، حازت محافظة صنعاء على تصيب وافر وصل عددهم إلى 18 قتيلاً، ومثلهما في محافظتي صعدة وذمار بالمناصفة.

وفيما يلي قائمة جديدة لقتلى المليشيات الحوثية الذين تم دفنهم:

*محافظة صنعاء:

1 - العقيد / دارس صالح محمد السعدي

2 - الملازم أول /عبدالباسط عبدالصمد المرتضى

3 - شاجع دارس صالح السعدي

4 - عبد الله محمد حصن الخولاني

5 - محمد محمد البهلولي - مديرية السبعين

6 - عبدالله حميد السياغي - مديرية السبعين

7 - إبراهيم محمد دهمان - مديرية بني حشيش

8 - محمد صالح الهمداني - مديرية همدان

9 - حمود علي الجمل - مديرية همدان

10 - مصطفى عبدالرحمن الكبسي

11 - محمد عبدالملك محمد المساوى

12 - هشام مريط - مديرية الحيمة الداخلية

13 - محمد القرعفي - مديرية الحيمة الداخلية

14 - عبدالحميد هاجر - مديرية الحيمة الداخلية

15 - أحمد حترش - مديرية الحيمة الداخلية

16 - ناصر محمد حمزة - مديرية الحيمة الداخلية

17 - خالد عبده علي

18 - يونس محمد محمد الآنسي

*محافظة صعدة:

19 - عمار الشرعي - مديرية سحار

20 - صدام جدبه - مديرية سحار

21 - زكريا المغربي - مديرية سحار

22 - حسين عبدالله الدولة - مديرية ساقين

23 - حسين محمد عيسى - مديرية ساقين

24 - حسين علي الفرح - مديرية رازح

25 - عمار الصيفي

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26 - خميس العود

27 - عبدالملك عتيق

*محافظة ذمار:

28 - حسين حمود حسين البحري

29 - علي محمد الشبيبي

30 - فضل عيسى الهروجي - مديرية ميفعة عنس

31 - مجيب حميد المصنف - مديرية وصاب العالي

32 - أحمد ثابت التام - مديرية مغرب عنس

33 - زاعق سنان حمادي - مديرية جبل الشرق

34 - محمد أحمد الآنسي - مديرية جبل الشرق

35 - عبدالناصر ناصر أبوخلبة

36 - علي أحمد سويدان - مديرية المنار

*محافظة إب:

37 - ضيف الله عبدالله ضاوي - مديرية المشنة

38 - محمد علي الشامي - مديرية يريم

39 - صلاح أحمد مفتاح - مديرية القفر

40 - محمد ناصر الموسمي - مديرية القفر

41 - يحيى محمد الشامي - مديرية المخادر

*محافظة حجة:

42 - بكر صالح الغرباني

43 - علي علي الراشدي

44 - عبده حسن علي عتين - مديرية حرض

*محافظة عمران:

45 - عبدالله عبد الرحمن شرف الدين - مديرية ثلاء

46 - مجاهد علي العنسي - مديرية ثلاء

*محافظة المحويت:

47 - عمار شرف علي الويسي

48 - توفيق يحيى صلاح - مديرية الرجم

وأشارت المصادر إلى أن أغلب أولئك القتلى تم دفنهم، صباح يومي الخميس والجمعة، في مقابر قتلى المليشيات الحوثية، كل في محافظته.