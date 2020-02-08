المشتركة تتمكن من بتر أذرع المليشيات في محاور القتال بالحديدة والبرح 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

الحديدة تعز - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من بتر أذرع المليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في محاور القتال بالحديدة والبرح.



وتلقت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خلال اليومين الماضيين ضربات موجعة في جبهة الساحل الغربي.

حيث انكسرت سلسلة هجمات حوثية أعدت وحشدت لها المليشيات على مدى الأيام الماضية سعياً منها لاحراز تقدم نحو مواقع القوات.

وتصدت القوات المشتركة بحزم لمحاولات التسلل الحوثية نحو مواقعها في جبهات الجبلية والدريهمي واوقعت خسائر بالعشرات في صفوف عناصرها بين قتيل وجريح.

وأوردت مصادر مطلعة في محافظة الحديدة عن وصول 13عشر قتيلاً وعشرات الجرحى إلى مستشفيات محافظة الحديدة في الساعات الأولى من أندلاع المواجهات فيما لاذ آخرون بالفرار أثناء محاولاتهم التسلل نحو مواقع القوات المشتركة.

وأخمدت القوات المشتركة محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا بعد اشتباكات عنيفة أستمرت لساعات وتمكنت القوات المشتركة من أسر قيادي حوثي حاول التسلل نحو مواقع القوات برفقة أفراد حوثيين تمكنوا من الهروب فيما وقع القيادي في قبضة القوات المشتركة حيث كان برفقة عناصر أخرى يحاولون قطع إمداد القوات حسب قوله.

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وتحاول مليشيات الحوثي احراز اي تقدم في محافظة الحديدة مستفيدة من الهدنة الأممية التي استخدمتها كغطاء لقصف المدن والمناطق آلاهلة بالسكان، وعملت خلالها على التنكيل بالمواطنين في محافظة الحديدة في ظل عدم اكتراث الحوثيين للهدنة الأممية القاضية بوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة والذي سارعت المليشيات لنقضها منذ الوهلة الأولى من سريانها مواصلة ارتكاب الخروقات والانتهاكات في الوقت.

وفي جبهة البرح غرب محافظة تعز حققت القوات المشتركة تقدماً جديداً في هذة الجبهة وفرضت سيطرتها على مواقع ومناطق استراتيجية وكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة.

حيث شنت قوات اللواء الرابع عشر عمالقة بإسناد من اللواء الثامن والوية المشاه هجوماً بمسانده سلاح المدفعية على منطقة الفقاسة وجبل الرويقن تمكنت خلاله من أحكام السيطرة على هذه المواقع المهمة في البرح بعد تراجع مليشيات الحوثي وهروب عناصرها تحت وطأة نيران القوات المشتركة.

ولقي العشرات من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح آخرون في سلسلة عمليات أغارة شنتها وحدات المدفعية التابعة للواء الرابع عشر عمالقة على تجمعات لهم في منطقة البرح.

حيث أودت قذيفة استهدفت تجمع حوثي إلى مقتل 15حوثيا.

وأكدت مصادر مطلعة وصول جثثهم إلى مستشفى مدينة البرح بعد أنتشالهم من موقع استهدافهم.