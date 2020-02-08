حي سكني ومدرسة يتعرضان لقصف مدفعي حوثي في التحيتا جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الايرانية في اليمن الأحياء السكنية ومدرسة اروى للبنات في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.

وقال مصدر محلي في التحيتا، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية شمال المدينة بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 بشكل هستيري. Advertisements وأضاف المصدر، أن قذيفتين من مدفعية الهاون الثقيل للمليشيات الحوثية تساقطت بالقرب من مدرسة أروى للبنات في المديرية. يشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف الأحياء السكنية والمنشأت التعليمية في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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