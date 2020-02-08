المشتركة تكبد عناصر الحوثي خسائر فادحة شرق الدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 كبدت القوات المشتركة عناصر مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح شرق مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة تمكنت من إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيات خلال الإشتباكات التي اندلعت بينهما بمختلف أنواع الأسلحة وتصدت لمحاولة تسلل المليشيات شرق مدينة الدريهمي. Advertisements وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت تدمير مخزن ذخيرة تابع للحوثيبن وأسلحة متوسطة منها سلاح عيار 14.5 تابع للمليشيات الحوثية. وأشارت المصادر أن الحوثيين قاموا بإخراج عدد من عناصرهم القتلى والجرحى الذين لقيوا مصرعهم أثناء محاولة التسلل شرق المديرية. هذا وتواصل القوات المشتركة توجيه ضربات موجعه للمليشيات في جبهة الساحل الغربي وتكبدها خسائر بالعدة والعتاد عند محاولتها التقدم او التسلل نحو مواقع القوات المشتركة.

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