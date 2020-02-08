الجبواني يهاجم السعودية ويدعو للهجوم على عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



في ظل الخلافات القائمة بين حكومة هادي وما يسمى الإنتقالي الموالي للإمارات، وتبادل الاتهامات بينهما عقب إفشال اتفاق الرياض، اتهم وزير النقل في حكومة المرتزقة، صالح الجبواني، الإمارات بضرب قوة ما يسمى الشرعية من خلال تصميم اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.

وقال الجبواني في تصريح لوكالة الأناضول إن الاحتلال الإماراتي هو من صمم الاتفاق لضرب مراكز قوة ما يسمى الشرعية في الصميم، وخصوصًا المتواجدة على الأرض من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين وسلطات محلية، مبيناً أن اعتراض حكومة هادي على اتفاق الرياض لانه ينص على تسليم ما بيديه من أسلحة وعتاد لصالح الانتقالي.

واتهم وزير النقل في حكومة هادي، الإنتقالي بدفع تعزيزات عسكرية له في مناطق التماس مع قوات حكومته في أبين وبعصاباتها عبر مركبات وجنود إماراتيين لإيصال السلاح لمرتزقتها في شبوه لمقاتلة قوات هادي هناك بحسب وصفه.

وانتقد ، السعودية على صمتها تجاه ممارسات ميليشيا الانتقالي، متسائلا السعودية “هل ستنتظرون حتى يصبح أمر العصابات الانقلابية المتمردة في عدن واقعًا؟”، واصفا ما يحدث من دعم إماراتي للإنتقالي في عدن بالعار وأن اتفاق الرياض سقط وفشل بهذا الدعم، داعيا حكومة هادي بشن هجوما عسكرياً على الإنتقالي وإنهاء تمرده في عدن والمحافظات الجنوبية.