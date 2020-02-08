شكرا لبحثكم عن خبر ضبط اسلحة متنوعة جنوب غرب تعز قادمة من مناطق المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الشرطة العسكرية بمحافظة تعزجنوب غربي البلاد، مساء الخميس، ضبط شحنة أسلحة خفيفة ومطبوعات حوثية وممنوعات أخرى كانت في طريقها إلى المدينة قادمة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
واكد مصدر في قيادة الشرطة العسكرية بتعز، أن أفراد نقطة الهنجر جنوب غرب المحافظة ضبطوا شحنة من الأسلحة الخفيفة والقنابل و”ملازم”حوثية كانت في طريقها إلى مدينة تعز قادمة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية.
وقال المصدر إن "محاولات مليشيات الحوثي الإنقلابية في إحداث اختراق للصف الداخلي المقاوم ستبوء بالفشل"، مشدداً على ضرورة تظافر جهود ابناء المجتمع بجميع تكويناته وهيئاته الرسمية والشعبية لرفد الأجهزة الامنية في تحقيق الاستقرار التام.
وأشاد المصدر باليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد نقطة الهنجر، في إفشال المخططات الرامية لخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط اسلحة متنوعة جنوب غرب تعز قادمة من مناطق المليشيا الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.