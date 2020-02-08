شكرا لبحثكم عن خبر ضبط اسلحة متنوعة جنوب غرب تعز قادمة من مناطق المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الشرطة العسكرية بمحافظة تعزجنوب غربي البلاد، مساء الخميس، ضبط شحنة أسلحة خفيفة ومطبوعات حوثية وممنوعات أخرى كانت في طريقها إلى المدينة قادمة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.



واكد مصدر في قيادة الشرطة العسكرية بتعز، أن أفراد نقطة الهنجر جنوب غرب المحافظة ضبطوا شحنة من الأسلحة الخفيفة والقنابل و”ملازم”حوثية كانت في طريقها إلى مدينة تعز قادمة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية.

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وقال المصدر إن "محاولات مليشيات الحوثي الإنقلابية في إحداث اختراق للصف الداخلي المقاوم ستبوء بالفشل"، مشدداً على ضرورة تظافر جهود ابناء المجتمع بجميع تكويناته وهيئاته الرسمية والشعبية لرفد الأجهزة الامنية في تحقيق الاستقرار التام.

وأشاد المصدر باليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد نقطة الهنجر، في إفشال المخططات الرامية لخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة تعز.