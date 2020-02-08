الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في ”الجوف” و يتأهب للدرجة القصوى في ”الضالع” وينكل بالمليشيا في ”الحديدة” (تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت القوات اليمنية المشتركة، في الساحل الغربي، مساء اليوم الجمعة، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي نحو مدينة الدريهمي، بالتزامن مع تحرير مواقع جديدة بمحافظة الجوف، و تأهب للدرجة القصوى بمحافظة الضالع.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة بالساحل الغربي، أن اشتباكات عنيفة، دارت رحاها في محيط مدينة الدريهمي جراء محاولة تسلل المليشيا الحوثية.

واشار الى أن القوات المشتركة نكلت بالمتسللين الحوثيين في محيط الدريهمي.

وفي سياق متصل، شن أبطال الجيش اليمني، مسنودين بطيران تحالف دعم الشرعية هجوماً عنيفاً على مواقع تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب شمال مديرية نهم.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تمكنوا، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الجرشب- مجزر أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات..

واشار الى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم قيادي يكنى "أبو العباس".

وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربة مدرعة تابعة للمليشيا في منطقة المحزمات على متنها عدد من القيادات الحوثية ينحدرون من مديريه حيدان بمحافظه صعدة، وهم:

المدعو اياد يحي احمد العياني

المدعو نصار سلمان احمد الحماس

المدعو علي يحي علي مفرح العياني

المدعو محمد احمد رافع العياني

المدعو صادق صالح مفرح العياني.

وفي سياق متصل، قالت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، أن القوات اليمنية المشتركة المرابطة في مختلف جبهات القتال شمالي محافظة الضالع، رفعت حالة التأهب الى الدرجة القصوى في ظل تحركات حوثية مشبوهة.

وذكرت المصادر بأن القوات رفعت حالة التأهب بالتزامن مع التحركات الآخيرة للمليشيا الحوثية المتمثله بإستقدام تعزيزات عسكرية ثقيله والزج بالعشرات من المقاتلين صوب الحشاء وشمالي الفاخر و مريس.

وتأتي تلك التحركات، بالتزامن مع وصول أحد قيادات الصف الاول والمكنى بـ " ابو العز" ويحمل رتبة "عميد" في المليشيا الى تخوم مدينة الفاخر لقيادة المعركة في جبهة الضالع .

وكانت مدفعية القوات المشتركة في جبهتي الجب والفاخر استهدفت تجمعات المليشيا في منطقتي صبيرة والنبيجة.

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