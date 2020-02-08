شكرا لبحثكم عن خبر أكاديمي حوثي بجامعة صنعاء يصف زميلته بـ ”حمالة الحطب” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف أكاديمي حوثي بجامعة صنعاء يصف زميلته المقربة من الحوثيين بـ " حمالة الحطب"، بعد أيام من منع زميله من أداء محاضراته بالقوة.

وقالت مصادر لـ " المشهد اليمني " أن الدكتور عبدالملك عيسى، المعين من مليشيا الحوثي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، هاجم الدكتورة ابتسام المتوكل، واصفا لها بانها "حمالة الحطب".

وأشارت المصادر الى صوابية موقف الدكتور علي با علوي، استاذ علم الاجتماع بالكلية، ويكشف بالدليل الدامغ أن المشكلة ليست بين عبدالملك عيسى وعلي باعلوي فقط بل بينه وبين عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الاداب الذين رفضوا تعيين عيسى بطريقة مخالفة للقانون.

وتتوسع الصراعات البينية في كافة كلية الجامعة بين الحوثيين والمتحوثيين، يوم بعد يوم.

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