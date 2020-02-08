شكرا لبحثكم عن خبر ”أربعيني” بصنعاء يعترف باستضافة ”شبكة دعارة” في منزله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر أمني، بصنعاء، اليوم الجمعة، بأن الشرطة ضبطت "أربعيني" بعد اعترافه بتسهيل منزله لـ " شبكة دعارة".

وذكر المصدر لـ " المشهد اليمني " أن مباحث أمانة العاصمة ضبطت متهما، بشرب الخمر وصناعته وترويجه مع المخدرات، و إدارة شبكة دعارة.

وبين المصدر بأن المتهم اعترف للبحث الجنائي بمعرفته لعدد من الفتيات، وتسهيل منزله للدعارة فيه، والإخلال بالآداب العامة.

ولفت المصدر بأنه تم إحالة المتهم للإجراءات القانونية.

وكان تقرير أممي، اتهم مليشيا الحوثي، بممارسة استغلال جنسي وتعذيب بحق عشرات الفتيات المختطفات بصنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”أربعيني” بصنعاء يعترف باستضافة ”شبكة دعارة” في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.