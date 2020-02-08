شكرا لبحثكم عن خبر إب: مصرع أحد عناصر جهاز ”الأمن الوقائي” الحوثي على يد مسلحين تابعين للمليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي أحد عناصر الأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي مصرعة برصاص مسلحين يتبعون المليشيا في محافظة إب. وقالت مصادر محلية في تصريح صحفي إن طقم اعترض المدعو عبدالرحمن السعيدي، أحد عناصر جهاز "الأمن الوقائي" التابع للمليشيا، في سوق الجبري وسط مدينة إب، مطالبين إياه بنزع لباس خاص بالقوات الخاصة "الجاكت الميري" الذي يرتديه وتسليم سلاحه.

وأفادت المصادر إن المدعو عبدالرحمن السعيدي سلم نفسة وعرض بطاقته عليهم، إلان احد عناصر المليشيات لحقه واعتدى عليه بالضرب ومن ثم أطلق عليه الرصاص، ومنعوا الحاضرين من إسعافه ليفارق الحياة بعد ذلك.

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