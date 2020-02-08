شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن أهم مؤشرات طقس اليمن والخليج لخمسة أيام قادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني، عن أهم مؤشرات طقس اليمن والخليج خلال الخمسة الأيام القادمة.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن اليمن تشهد شبه استقرار للطقس حتى الثلاثاء القادم وإستمرار الهطول للامطار المتفرقة بين خفيفة الى متوسطة على المرتفعات الجبلية و اجزاء من السواحل الغربية بمعدل هطول أفضل من الأيام السابقة، وما زال الوقت مبكرا عن تفاصيل طقس اليمن بعد الثلاثاء القادم.

واشار الى أنه يفضل تحديث هذة البيانات قبل ذلك بناء على ثبوت ميل مسار الكتلة نحو شرق الجزيرة العربية و حالة أخرى متوقعة تعيد توزيع الكتل الهوائية في الجزيرة العربية ما يخفض تاثير الكتلة الهوائية الباردة على اليمن.

ودعا إلى الاحتماء من الاجواء الباردة وتوخي الحذر من السيول في المناطق و الدول المتوقع هطول أمطار فيها، و متابعة المستجدات ونشرات الطقس المحلية.

ولفت السوافي الى أن أهم مؤشرات الطقس في دول الخليج تتمثل في انخفاض شديد لدرجات الحرارة الصغرى على الشمال السعودي حيث تبدأ تسجيل درجات الحرارة قيم تحت الصفر ابتداء من فجر غدًا السبت 8 فبراير 2020 و تمتد في الأيام اللاحقة لتشمل معظم المناطق الشمالية والوسطى في السعودية بما في ذلك الرياض و الكويت خصوصا من الثلاثاء القادم، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ على قطر و البحرين و الامارات وأجزاء من عمان.

وكان الفلكي محمد عياش، توقع أمس، هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات اليمنية.