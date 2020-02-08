شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يقتحمون الاحوال المدنية بتعز ومنزل مديرها ويطلقون الرصاص على ”السيرفر” (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة تعز، اليوم الجمعة، أن مسلحون اقتحموا مكتب الاحوال المدنية بالمحافظة ومنزل مديرها وقاموا بإطلاق الرصاص على "السرفر".

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن مسلحين يقودهم أحد ضباط اللواء 170 دفاع جوي، اقتحموا مساء أمس الخميس مقر مكتب الاحوال المدنية وعبثوا بمحتوياته وقاموا باطلاق الرصاص على السيرفر الخاص بالبطائق الشخصية وإتلاف محتويات المكتب ونهب عدد من الملفات الموجوده بالارشيف.

واشارت المصادر الى أن المسلحين قاموا باقتحام منزل مدير المكتب ليلاً اثناء غيابه وإطلاق الرصاص داخل المنزل ونهبه وإتلافه وإخراج النساء من داخل المنزل الذي يقع بجوار مقر الاحوال المدنية.

ولفتت المصادر الى أن السلطات حتى لحظة كتابة الخبر لم تتخذ أي إجراء لضبط المعتدين وايقافهم ومحاسبتهم.

ونوهت المصادر بأنه قبل أسبوع توجه المدعو عرفات الصوفي وهو أحد ضباط اللواء 170 دفاع جوي إلى مدير مكتب الاحوال المدنية بالمحافظة، اسكندر المخلافي مطالباً أياه بتسليمه ايراد المكتب، الا أن اسكندر رفض طلب الصوفي وابلغه بان المكتب يقوم بتوريد الايرادات حسب قانون السلطة المحلية، فما كان من الصوفي الا التهديد والوعيد لمدير المكتب.

وافادت المصادر بأن مدير مكتب الأحوال المدنية تقدم قبل أربعة أيام بمذكرات رسمية لمدير الأمن ومدير الأمن السياسي وللمحافظ وجهات عسكرية ابلغهم فيها عن تهديدات بالاعتداء على مكتب الاحوال ولكن الجهات الرسمية لم تحرك ساكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقتحمون الاحوال المدنية بتعز ومنزل مديرها ويطلقون الرصاص على ”السيرفر” (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.