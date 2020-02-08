شكرا لبحثكم عن خبر بعد تحركات حوثية مشبوهة.. تأهب قتالي عالي في جبهات الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، أن القوات اليمنية المشتركة المرابطة في مختلف جبهات القتال شمالي محافظة الضالع، رفعت حالة التأهب الى الدرجة القصوى في ظل حركات حوثية مشبوهة.

وذكرت المصادر بأن القوات رفعت حالة التأهب بالتزامن مع التحركات الآخيرة للمليشيا الحوثية المتمثله بإستقدام تعزيزات عسكرية ثقيله والزج بالعشرات من المقاتلين صوب الحشاء وشمالي الفاخر و مريس.

وتأتي تلك التحركات، بالتزامن مع وصول أحد قيادات الصف الاول والمكنى بـ " ابو العز" ويحمل رتبة "عميد" في المليشيا الى تخوم مدينة الفاخر لقيادة المعركة في جبهة الضالع .

وكانت مدفعية القوات المشتركة في جبهتي الجب والفاخر استهدفت تجمعات المليشيا في منطقتي صبيرة والنبيجة.

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