تفاصيل - القوات الحكومية تهاجم المليشيات شمال نهم وتحرر مواقع جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 شن أفراد القوات الحكومية، مسنودين بطيران التحالف، هجوماً عنيفاً على مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب شمال مديرية نهم.

وأكد مصدر عسكري، أن أفراد القوات الحكومية تمكنوا، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الجرشب- مجزر أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات.. مضيفاً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات بينهم قيادي يكنى "أبو العباس". Advertisements وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربة مدرعة تابعة للمليشيات في منطقة المحزمات على متنها عدد من القيادات الحوثية ينحدرون من مديريه حيدان بمحافظه صعدة، وهم: المدعو اياد يحي احمد العياني المدعو نصار سلمان احمد الحماس المدعو علي يحي علي مفرح العياني المدعو محمد احمد رافع العياني المدعو صادق صالح مفرح العياني.

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