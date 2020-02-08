- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل - القوات الحكومية تهاجم المليشيات شمال نهم وتحرر مواقع جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
صنعاء - الخليج 365
شن أفراد القوات الحكومية، مسنودين بطيران التحالف، هجوماً عنيفاً على مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب شمال مديرية نهم.
وأكد مصدر عسكري، أن أفراد القوات الحكومية تمكنوا، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الجرشب- مجزر أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات..
مضيفاً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات بينهم قيادي يكنى "أبو العباس".
وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربة مدرعة تابعة للمليشيات في منطقة المحزمات على متنها عدد من القيادات الحوثية ينحدرون من مديريه حيدان بمحافظه صعدة،
وهم:
المدعو اياد يحي احمد العياني
المدعو نصار سلمان احمد الحماس
المدعو علي يحي علي مفرح العياني
المدعو محمد احمد رافع العياني
المدعو صادق صالح مفرح العياني.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل - القوات الحكومية تهاجم المليشيات شمال نهم وتحرر مواقع جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.