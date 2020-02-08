شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم السبت، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي. سعر جرام الذهب عيار 24 شراء 28500 بيع 29500 سعر جرام الذهب عيار 21 شراء 24800 بيع 26500 سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 شراء 24800 بيع 27000 سعر جرام الذهب التركي عيار 21 شراء 24800 بيع 27000 Advertisements سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 شراء 24800 بيع 27500 سعر جرام الذهب عيار 18 شراء 21100 بيع 23000 سعر الجنية الذهب شراء 201000 بيع 203000 سعر الجرام بالجملة شراء 24800 بيع 25100 سعر جرام الفضة 925 شراء 200 بيع 900

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