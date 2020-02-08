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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم السبت، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
سعر جرام الذهب عيار 24
شراء 28500
بيع 29500
سعر جرام الذهب عيار 21
شراء 24800
بيع 26500
سعر جرام الذهب البحريني عيار 21
شراء 24800
بيع 27000
سعر جرام الذهب التركي عيار 21
شراء 24800
بيع 27000
سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21
شراء 24800
بيع 27500
سعر جرام الذهب عيار 18
شراء 21100
بيع 23000
سعر الجنية الذهب
شراء 201000
بيع 203000
سعر الجرام بالجملة
شراء 24800
بيع 25100
سعر جرام الفضة 925
شراء 200
بيع 900
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