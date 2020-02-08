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تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني لهذا اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني لهذا اليوم السبت

متابعات_الخليج 365

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم السبت، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

 

شراء 28500

بيع 29500

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 

شراء 24800

بيع 26500

 

سعر جرام الذهب البحريني عيار 21

 

شراء 24800

بيع   27000

 

سعر جرام الذهب التركي عيار 21

 

شراء 24800

بيع   27000

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سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21

 

شراء 24800

بيع  27500

 

سعر جرام الذهب عيار 18

 

شراء 21100

بيع 23000

 

سعر الجنية الذهب

 

شراء 201000

بيع   203000

 

سعر الجرام بالجملة

 

شراء 24800

بيع 25100

 

سعر جرام الفضة 925

 

شراء 200

بيع  900

 

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