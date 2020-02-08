قوات هادي ترفض الانسحاب من أبين رغماً عن انف التحالف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

قالت مصادر إعلامية جنوبية إن قائد قوات حكومة هادي في أبين رفض أوامر صادرة عن قيادة التحالف السعودي بالانسحاب من محافظة أبين أمس الأول الخميس.

وأكدت المصادر قائد قوات هادي سعيد المعيلي، رد في تصريح صحفي على توجيهات سعودية بالإنسحاب من أبين، بأن قواته جاهزة لدخول عدن وأنها بصدد انتظار الأوامر من الجنرال علي محسن.

وكانت قيادات سعودية التقت بقادة تابعين لحزب الاصلاح الموالي لهادي في أبين أمس الأول الخميس وطالبوا انسحاب قوات حكومة المرتزقة من المحافظة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع فشل ما يسمى اتفاق الرياض الموقع بين حكومة هادي وما يسمى الانتقالي الجنوبي الموالي لأبو ظبي بالجنوب.

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