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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الاعلان قبل قليل عن وفاة الرئيس هادي في احد مستشفيات الرياض..."صورة"

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مساء اليوم الجمعة أنباء عن وفاة الرئيس عبدربه منصور هادي في مستشفى بالسعودية. وكتب الناشط على تويتر حذيفة اليمني وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياضة جراء جلطة دماغية مفاجئة. جديد اب برس : Advertisements فيما كتب الناشط سالم رجان تغريدة قال فيها إشاعات بتدهور الحالة الصحية للرئيس عبدربه منصور هادي لا تصدقوا هذه الإشاعات التي تخرج من مطابخ الحادقين على صاحب الشرعية الدستورية الرئيس يتمتع بحالة صحية جيدة وما زال يعمل هو والمخلصين بجانبه من أجل دحر الانقلاب وإخراج الوطن إلى بر الأمان. وتدأب بعض الأطراف كمليشيا الحوثي ورئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك على ترويج الشائعات عن الرئيس هادي عبر الأسماء الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تهدف المليشيا لنشر شائعات تستهدف الرئيس هادي فيما يهدف معين عبدالملك من وراء نشر الشائعات محاربة الرئيس هادي الذي يعارض بقاء معين عبدالملك في منصبه بعد كشف فضائح فساده وخيانته في حين يتلقى معين دعماً من دولة الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي للبقاء في منصبه وهو ما يعارضه الرئيس هادي

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