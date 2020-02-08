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صنعاء - ياسمين الخيامي - فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن ولا ينتبه اليها احد..تناولها على الريق لأنها تحميك من الضغط والجلطات الدماغية والسكتات القلبية وتنهي هذه المشاكل الصحية للابد

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