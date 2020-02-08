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صنعاء - ياسمين الخيامي - السفير محمد جميح يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر، ويكشف رسالة خطيرة من دولة عظمى فضحت الشرعية وجعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا ( نص الرسالة )

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