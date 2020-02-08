شكرا لمتابعة خبر عن خبر هز وجدان كل اليمنيين وابكاهم لكنه ايضا رفع رؤوسهم..ولا يحدث في اية دولة في العالم الا في اليمن فقط، حتى السعوديين والخليجيين يتمنون حدوث ذلك في بلادهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر هز وجدان كل اليمنيين وابكاهم لكنه ايضا رفع رؤوسهم..ولا يحدث في اية دولة في العالم الا في اليمن فقط، حتى السعوديين والخليجيين يتمنون حدوث ذلك في بلادهم

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كانت هذه تفاصيل خبر خبر هز وجدان كل اليمنيين وابكاهم لكنه ايضا رفع رؤوسهم..ولا يحدث في اية دولة في العالم الا في اليمن فقط، حتى السعوديين والخليجيين يتمنون حدوث ذلك في بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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