شكرا لبحثكم عن خبر نجل وزير يمني سابق يصبح لاعبا في ليفربول "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجل وزير يمني سابق قالوا أنه يلعب في نادي ليفربول الإنجليزي .

وقال الناشطون أن الشاب سامي الابيض إبن وزير الكهرباء الأسبق وسفير اليمن في ألمانيا سابقاً

يلعب في ليفربول فئة الناشئين .

وقال الناشطون أن الشاب حصل على منحة دراسية وراتب مجزي من نادي ليفربول

يذكر أن سامي الابيض والدته انجليزية مايعني حصوله على الجنسية البريطانية وتمثيل منتخب انجلترا في حال تم استدعائة للمنتخب الإنجليزي. وتمنى الناشطون اليمنيون أن يحقق الابيض شهرة واسعة ويصبح اسما مهما في عالم كرة القدم .

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