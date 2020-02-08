شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادات في مليشيا الحوثي بقصف لطيران التحالف وقوات الجيش تحرر مواقع جديدة بنهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثية الانقلابية مصرعهم بقصف لطيران التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقلهم، في منطقة المحزمات بجبهة نهم.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربة مدرعة تابعة للمليشيات في منطقة المحزمات على متنها عدد من القيادات الحوثية ينحدرون من مديريه حيدان بمحافظه صعدة.

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ونشر المركز اسماء القيادات الحوثي الذين لقوا مصرعهم بالضربة وهم "اياد يحي احمد العياني و نصار سلمان احمد الحماس وعلي يحي علي مفرح العياني و محمد احمد رافع العياني و صادق صالح مفرح العياني".

وشنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية هجوماً عنيفاً على مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب شمال مديرية نهم.

وأكدت مصادر عسكرية، أن الجيش الوطني تمكن، مساء أمس الخميس، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الجرشب- مجزر أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات.. مضيفاً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات بينهم قيادي يكنى "أبو العباس".