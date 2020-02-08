شكرا لبحثكم عن خبر البيت الأبيض يعلن اليوم تفاصيل عن مقتل ”الريمي” بغارة أمريكية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن قوات أمريكية، أجرت عملية بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب في إطار سياسية واشنطن لمكافحة الإرهاب في اليمن أسفرت عن قتل قاسم الريمي مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة في اليمن، ونائب رئيس تنظيم القاعدة أيمن الظواهري .

وقال البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة واطلع عليه المشهد اليمني إن «الريمي» أنضم إلى تنظيم القاعدة في تسعينيات القرن الماضي، وعمل في أفغانستان، وفى فترة ولايته لتنظيم القاعدة في اليمن، نُفذِّت أعمال عنف بشعة ضد المدنيين في اليمن، كما سعت عناصره- أيضًا- لشن العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر البيان أن وفاته تزيد من تدهور تنظيم القاعدة في اليمن على نحو خاص، والتنظيم العالمي على وجه العموم، كما تقترب واشنطن من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات الإرهابية للأمن القومي الأمريكي.

ولفت البيان إلى الولايات المتحدة وحلفاءها ومصالحهما أكثر أمانا الآن بعد وفاة الريمي، مشددًا على أنه سوف يتم تعقب الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بأمريكا، وسوف يتم القضاء عليهم.

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يُذكر أن «قاسم عبده محمد أبكر» أو «قاسم الريمي » والملقب «أبو هريرة الصنعاني» ، ولد في 5 يونيو 1978 في اليمن.

وانضم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما أختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية، وكان في الـ 15 من عمره، وتمكن من إحياء تنظيم القاعدة في اليمن بعد عودته من أفغانستان .