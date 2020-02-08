شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات طارق صالح يوجه رسالة لـ ” الهاشميين” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه العميد الركن صادق دويد، الناطق الإعلامي لقوات المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة، مساء اليوم الجمعة، رسالة لـ " الهاشميين".

وقال دويد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني ": "‏خلافنا مع الحوثي ومن انخرط معه كجماعة ظلامية عنصرية تتبع ايران أفرغت النظام الجمهوري من محتواه، و صادرت حقوق و حريات اليمنيين".

وأكد دويد قائلا: لسنا ضد الهاشميين لانهم جزء من نسيجنا الوطني.

وتابع: نقف ضد مهاجمة أبناء مناطق بعينها..نحن نحمل قضية وطنية وندرك أن كل أبناء اليمن يكتوون بنيران الحوثي.

وارتفعت أصوات نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بالتحريض على أسر بعينها، في أسلوب عنصري عده الغالبية تكرارا لممارسات مليشيا الحوثي السلالية.

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