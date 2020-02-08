شكرا لبحثكم عن خبر بعد مقابلة رئيس الحكومة .. التحالف المدني يبشر اليمنيين باستئناف صرف مرتبات الموظفين المدنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور أحمد العودي التوصل مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء ، إلى استئناف صرف مرتبات الموظفين المتقاعدين المدنيين . وقال العودي في منشور له على حسابه بالفيس بوك اليوم الجمعة والتي رصدها " المشهد اليمني" أن اللقاء تم البحث فيه عدد من القضايا ، كان أبرزها استئناف صرف معاشات المتقاعدين المدنيين .

وأضاف العودي التوصل إلى العديد من القضايا كان في صدارتها : - استئناف صرف معاشات المتقاعدين المدنين. - مرتبات أساتذة الجامعات. - صرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة وفق كشوفات ديسمبر ٢٠١٤هـ Advertisements - صرف معاشات المتقاعدين العسكريين بصورة عاجلة ، تقديراً لدورهم في الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. - فتح الطرقات بين المحافظات ،وخاصة طريق الحوبان - تعز . - خلق مسار داخلي للسلام برعاية المجتمع المدني . الجدير ذكره أن اللقاء ضم العديد من المسؤولين منهم أمين عام التحالف المدني عبد الرحمن العلفي ، وأنور خالد شعب، ونقيب المتقاعدين المدنيين أحمد النعامي ، والأستاذة فريدة اليريمي، وعادل عبدالله حج من نقابة الإتصالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقابلة رئيس الحكومة .. التحالف المدني يبشر اليمنيين باستئناف صرف مرتبات الموظفين المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.