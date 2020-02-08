مواطنون يعثرون على أجسام متفجرة في سواحل المكلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - عثر سكان محليون بمدينة المكلا، محافظة حضرموت، اليوم الجمعة، على أجسام متفجرة في سواحل بروم ميفع.

وذكر شهود عيان بأن السكان عثروا على أجسام متفجرة متناثرة في الشواطئ غرب مدينة المكلا في الشريط الساحلي الممتد من بروم إلى حصيحصة بمديرية بروم وميفع.

وأفاد الشهود بأن أحد هذه الأجسام أنفجر في أحد المحال التجارية بعد أن أخذه مواطن من الشاطئ، إلا أن الانفجار لم يحدث أي إصابات أو خسائر تذكر.

ولفت الشهود الى أن هذه الأجسام عبارة عن أنبوب أسطواني الشكل يبلغ طوله نحو 25 سم.

ويأتي العثور على الاجسام المتفجرة، بالتزامن مع اعلان التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، عن استشهاد وجرح 6 صيادين بانفجار قارب صيد جراء لغم بحري زرعه الحوثيون في سواحل البحر الأحمر.

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