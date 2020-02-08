شكرا لبحثكم عن خبر انقطاع مفاجيء للانترنت في صنعاء و عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انقطعت خدمة الانترنت بشكل مفاجيء، الجمعة، عن العاصمة صنعاء، و عدد من المحافظات، بعد أن كانت تحسنت قليلا خلال الاسبوع المنصرم، منذ انقطاع الكابل البحري مطلع يناير الماضي. وأكد عدد من المستخدمين أن الخدمة انقطعت بصورة مفاجأة عن محافظاتهم دون معرفة الاسباب .

وماتزال الخدمة ضعيفة جدا في اليمن منذ شهرين بعظ انقطاع الكابل البحري في قناة السويس، مطلع يناير الماضي، والذي أعلنت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية " تيليمن "، عن إصلاحه خلال الاسبوع الثالث من فبراير الجاري.

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