شكرا لبحثكم عن خبر إسقاط خطيب حوثي من منبر الجمعة في جبن ووقوع إصابات بين المصلين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة الضالع ، الجمعة، أن مواطن قام بإسقاط خطيب حوثي من منبر الجمعة في أحد مساجد مديرية جبن بعد تطاوله على الصحابة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الخطيب الحوثي أصيب إصابة خطرة، الى جانب أربعة أشخاص آخرين. واشارت المصادر الى اندلاع اشتباكات في المسجد نتج عنها إصابة عدد عنصرين من مليشيا الحوثي وشخصين من أبناء جبن.

و تسببت المليشيا في إفراغ المساجد، وحرفها عن رسالتها التنويرية ودورها الرائد لصالح أفكارها الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني. لحظة طرد خطيب الجمعة الحوثي بذمار (أرشيفية)

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المشهد اليمني - خاص الضالع 2020-02-07 16:55:30 قالت مصادر محلية بمحافظة الضالع ، اليوم الجمعة، أن مواطن قام بإسقاط خطيب حوثي من منبر الجمعة في أحد مساجد مديرية جبن بعد تطاوله على الصحابة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الخطيب الحوثي أصيب إصابة خطرة، الى جانب أربعة أشخاص آخرين. واشارت المصادر الى اندلاع اشتباكات في المسجد نتج عنها إصابة عدد عنصرين من مليشيا الحوثي وشخصين من أبناء جبن.

و تسببت المليشيا في إفراغ المساجد، وحرفها عن رسالتها التنويرية ودورها الرائد لصالح أفكارها الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني.

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