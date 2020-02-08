شكرا لبحثكم عن خبر بعد انكسار ”غزوة الجوف”.. شاهد الحوثيون يقصفون المستشفى السعودي في مديرية مجزر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية ان مليشيا الحوثي استهدفت مساء امس، المستشفى السعودي الميداني والمستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة في مفرق الجوف.

و نقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري ان الميليشيا استهدفت المستشفيين بشكل متعمد وهو ما يعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ونجم عنه اضراراً بالغة بأقسام المستشفيين ومنها (الطوارئ والرقود) وبعض الآليات المساندة للخدمات.

ويعد المستشفى السعودي الميداني بالجفره احد اهم المستشفيات الميدانية الذي يقدم خدماته للمدنيين.