شكرا لبحثكم عن خبر قال انه تجسيد لاحترامهم للإنسان .. مسؤول حوثي يعلن تبرعه للصين ويطالب بفتح باب التبرع لمساعدة الشعب الصيني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏أقترح نائب رئيس المكتب التنفيذي للحوثيين قاسم الحمران والمكنى أبو كوثر أن يفتح باب التبرع لمساعدة الشعب الصيني في محنته .

واعلن قاسم حمران في تغريدة له على تويتر رصدها " المشهد اليمني " عن مساهمته بـ ٢٠٠دولار , داعيا الشعب واليمني المليشيا الحذو حذوه .

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وارجع سبب التبرع مما فيه دلالة احترامهم للإنسان والقيم , أن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق (علي عليه السلام) في إشارة منه إلى الصينيين .على حد قوله .

الجدير ذكره أن تغريدة حمران اثارت استياء العديد من الناشطين اليمنيين فبعد أن أهلكت المليشيا الشعب اليمني وحولته إلى مجتمع يتضور جوعا ها هو هذا الحوثي يدعوا للتبرع لدولة الصين والتي تعتبر من أكبر الاقتصاديات في العالم .



قاسم الحمران (أبوكوثر)

@gassemalhomran

أنا أقترح أن يفتح باب التبرع لمساعدة الشعب الصيني في محنته ،،، ولما لذلك من أثر كبير

نجسد فيه مدى احترامنا للإنسان ونعكس القيم التي نمتلكها

فالناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك

في الخلق (علي عليه السلام)

وأنا أعلن عن مساهمتي ب٢٠٠دولار بحسب استطاعتي

وكتب الله أجر الجميع .

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3:21 PM - Feb 5, 2020

