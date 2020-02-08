شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يقلب الطاولة على ميليشيا الحوثي في جبهة الجوف (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان الجيش الوطني والمقاومة استطاعت ان تقلب الطاولة على مليشيا الحوثي حيث تم التقدم وبشكل كبير في عدة مواقع في جبهة الجوف.

واضافت ان الجيش اليمني استطاع فرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف في الشمال الشرقي لليمن بعد اشتباكه مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استعادت أمس عددًا من المواقع المهمة في جبهة “المحزمات” غرب محافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش من تحرير “جبل قائمة حليف”، والمواقع المجاورة له، من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال “الواغرة”.

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية وتدمير آليات تابعة لها، مفيدًا بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، دمرت بعدد من الغارات الجوية، عربات تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات.